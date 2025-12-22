Las bolsas europeas inician estables una semana festiva tras un cierre récord

22 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el lunes con subidas en los valores tecnológicos y relacionados con las materias primas como apoyo, mientras los inversores iniciaban una semana acortada por festivos con un tono tibio tras el cierre récord de la sesión anterior. El índice paneuropeo STOXX 600 se situaba en 587,28 a las 0810 GMT. Los principales mercados regionales bajaban, los de Londres y Francia que perdían un 0,3% cada uno.

El STOXX 600 ganaba más de un 1% la semana pasada, después de que la ralentización de la inflación de los precios al consumo en Estados Unidos reforzara las expectativas de nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, mientras que el Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés oficiales y adoptó una postura más positiva sobre la economía de la zona euro.

La mayoría de los sectores retrocedían tras los fuertes avances del viernes. Sin embargo, las tecnológicas ganaban un 0,6%, tras cerrar la semana anterior con un descenso del 0,9%.

Los sectores vinculados a las materias primas cotizaban al alza: las mineras subían un 1,2%, después de que los precios del oro superaran por primera vez los 4.400 dólares y los del cobre marcaran un máximo histórico. Las petroleras ganaban un 0,3%, tras la subida de los precios del petróleo.

En el radar estará la lectura del producto interior bruto en EEUU, entre los últimos indicadores económicos antes de que los mercados se dirijan a los días festivos esta semana. Entre los valores, Abivax se disparaba un 10%, tras las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre un nuevo intento de adquisición por parte del gigante farmacéutico estadounidense Eli Lilly.

(Información de Ragini Mathur en Bengaluru; edición de Harikrishnan Nair; edición en español de Paula Villalba)