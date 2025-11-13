Las bolsas europeas permanecen estables con la atención puesta en los próximos datos de EEUU

13 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el jueves mientras los inversores se preparaban para los datos económicos cruciales de EEUU tras el final del cierre de la Administración

más largo del país, mientras que las pérdidas en Siemens también limitaban las ganancias después de informar de decepcionantes resultados. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,1% hasta los 585,13 puntos a las 08:14 GMT, cotizando cerca de máximos históricos. Los valores tecnológicos lideraban las ganancias sectoriales con una subida del 0,9%, ya que ASML e Infineon mostraban síntomas de recuperación tras las fuertes pérdidas sufridas la semana pasada.

A última hora del miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley que pone fin al cierre de la Administración, allanando el camino para que las agencias federales reanuden la recopilación de datos cruciales para la formulación de políticas.

El informe de empleo de septiembre será probablemente el primero en publicarse. Después de que las encuestas privadas señalaran grietas en el mercado laboral, los inversores anticipan que podría ser inminente un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal. Por su parte, Siemens perdía un 4% después de que el beneficio industrial de la empresa de ingeniería se situara ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas durante su cuarto trimestre y desvelara planes para reducir su participación en Siemens Healthineers. Delivery Hero ganaba un 2% después de que la empresa alemana de comida a domicilio por internet dijera que espera que el crecimiento se acelere en el trimestre en curso, impulsado por la recuperación de su mercado asiático. (Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición en español de María Bayarri Cárdenas)