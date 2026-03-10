Las bolsas europeas repuntan ante las esperanzas de una distensión en Oriente Medio

10 mar (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el martes, mientras la confianza de los inversores mejoró después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra en Oriente Medio podría llegar a su fin rápidamente. El índice paneuropeo de referencia subía un 1,9%, hasta los 606,26 puntos, a las 0808 GMT, tras cerrar en su nivel más bajo en más de dos meses.

Trump dijo el lunes que el conflicto con Irán podría terminar pronto, y los precios del crudo descendían por debajo de los US$100, tras alcanzar los US$119 por barril el día anterior.

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que no permitiría que se exportara "ni un litro de petróleo" de Oriente Medio si continuaban los ataques de Estados Unidos e Israel, lo que llevó a Trump a advertir de que EEUU golpearía a Irán con mucha más dureza si bloqueaba las exportaciones de esta región vital para la producción de energía.

En Europa, los valores financieros eran los que más impulsaban el índice de referencia, con un repunte del 3,7% en el sector. Los valores energéticos cedían un 1,2% tras el desplome de los precios del petróleo.

Entre los movimientos individuales, las acciones de Volkswagen subían un 2% después de que el grupo automovilístico alemán pronosticara una recuperación de los márgenes tras un difícil 2025. Persimmon avanzaba un 8,5% después de que la constructora superara las expectativas de ingresos y beneficio antes de impuestos ajustados para el año fiscal 2025.

Los inversores esperan los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y del vicepresidente, Luis de Guindos, que hablarán más tarde el martes. (Información de Avinash P en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)