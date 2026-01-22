Las bolsas europeas repuntan tras retirar Trump sus amenazas arancelarias a Europa

22 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas repuntaban el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonara las amenazas arancelarias relacionadas con Groenlandia y descartara el uso de la fuerza para tomar el territorio autónomo danés. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1%, a las 0802 GMT, recuperando cierto aplomo después de que la reaparición del nerviosismo por la guerra comercial recortara un 1,9% el índice de referencia esta semana hasta el miércoles.

Trump dijo que había retirado la amenaza arancelaria tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que habían un acuerdo sobre el futuro de Groenlandia.

Aunque los detalles fueron escasos, los comentarios de Trump bastaron para elevar el apetito de riesgo entre los inversores, preocupados por una posible guerra comercial.

Los inversores también están analizando un lote de actualizaciones financieras de las empresas, en busca de pistas sobre las perspectivas de beneficios y las tendencias de la demanda.

Las acciones de Volkswagen

, el mayor fabricante de automóviles de Europa, avanzaban un 4,3%, después de que la compañía informara de un flujo de caja neto mejor de lo esperado para 2025.

