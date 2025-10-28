Las bolsas europeas retroceden tras una subida récord, con el foco en los resultados y EE.UU.-China

28 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas retrocedían el martes, tras un tercer cierre consecutivo en máximos históricos, ante los indicios de un alivio de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, mientras los inversores evaluaban una serie de resultados empresariales. El índice continental STOXX 600 perdía un 0,2%, hasta los 575,88 puntos, a las 0810 GMT.

El optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre EEUU y China apoyó a los mercados el lunes. La atención se centrará en una reunión prevista entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su colega chino, Xi Jinping, en Corea del Sur el jueves. El índice STOXX aeroespacial y de defensa y los valores energéticos caían un 0,8% cada uno, mientras que los valores mineros retrocedían un 1%.

En contra de la tendencia bajista general, el índice de servicios públicos

avanzaba un 0,6%. Los inversores también estuvieron pendientes de los anuncios de los principales bancos centrales previstos para esta semana. Se espera que la Reserva Federal de EEUU recorte los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual el miércoles, mientras que es casi probable que el Banco Central Europeo mantenga los tipos el jueves.

En España, el IBEX 35

batió su récord histórico

intradía en la apertura al alcanzar momentáneamente los 16.054 puntos, superando la anterior marca de 16.040, que databa de noviembre de 2007, justo antes de la crisis financiera mundial y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en España. Entre las actualizaciones corporativas, BNP Paribas perdía un 2,9% después de que el banco francés incumpliera las previsiones de beneficios del tercer trimestre. Novartis descendía un 3,4% a pesar de que la farmacéutica suiza las previsiones de beneficios del tercer trimestre. Capgemini subía casi un 7% después de que la consultora francesa de TI elevara sus previsiones de crecimiento. (Información de Sukriti Gupta en Bengaluru; información adicional de Tomás Cobos; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)