Las bolsas europeas se debilitan mientras la caída del oro afecta a las mineras

16 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas se tomaban un respiro el viernes, mientras el retroceso de los precios del oro arrastraba a la baja a los valores mineros, contrarrestando la fortaleza de los nombres de defensa y manteniendo a raya a los mercados más amplios. El índice paneuropeo STOXX 600 caía un 0,06%, a las 0806 GMT, un día después de alcanzar un máximo histórico.

Una oleada de actualizaciones de resultados impulsó el apetito por el riesgo a lo largo de la semana, pero con pocos datos nuevos el viernes, es probable que los acontecimientos geopolíticos dirijan los mercados. Los valores mineros descendían un 1% y fueron el mayor lastre del STOXX 600, después de que el alivio de la tensión geopolítica lastrara los precios del oro. Los valores de defensa subían un 0,7%, tras dos sesiones consecutivas de pérdidas.

Por su parte, las acciones de HSBC

caían un 0,6%. El prestamista dijo que estaba llevando a cabo una revisión estratégica de su negocio de seguros en Singapur, como parte de los esfuerzos para simplificar las operaciones globales.

Las acciones del procesador de acero alemán Kloeckner & Co

ganaban un 29%, después de que Worthington Steel

dijera que compraría la empresa en una operación valorada en US$2.400 millones. ASML, el mayor fabricante mundial de equipos para la fabricación de chips informáticos, avanzaba un 0,5% un día después de superar la barrera de los US$500.000 millones de valor de mercado, tras elevar Morgan Stanley su precio objetivo. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)