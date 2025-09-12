Las bolsas europeas se encaminan a ganancias semanales ante las expectativas de recortes de la Fed

12 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el viernes y se encaminaban a ganancias semanales, mientras los mercados valoraron la probabilidad de un inminente recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que los inversores también se prepararon para el veredicto de calificación crediticia de Fitch sobre Francia más tarde en el día. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,1%, hasta los 556 puntos, a las 0714 GMT, y se encaminaba a su primera subida semanal de las últimas tres. Los agentes del mercado afianzaron las expectativas de que la Reserva Federal probablemente aplique su primer recorte de tipos de interés del año la próxima semana para apuntalar el mercado laboral nacional. Entre los sectores, el aeroespacial y de defensa subía ligeramente, y se encaminaba a su mayor subida semanal en más de cuatro meses, con un avance del 5,4% hasta la fecha. Las tensiones geopolíticas, tras el derribo por Polonia de posibles drones rusos, provocaron esta semana un repunte en el sector de defensa. La farmacéutica suiza Novartis perdía un 2%, después de que Goldman Sachs rebajara su calificación de "neutral" a "vender", citando la creciente competencia de los genéricos. El sector sanitario perdía un 0,3%.

Más tarde, la atención se centrará en la revisión de la calificación crediticia de Francia por parte de Fitch, y los agentes del mercado se preparan para una posible rebaja. El presidente del país, Emmanuel Macron, nombró a su quinto primer ministro en menos de dos años a principios de esta semana en un momento en que los últimos gobiernos locales han luchado por unirse en torno a los planes de gasto fiscal impulsado por la deuda.

(Información de Tristan Veyet en Gdansk, Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Eileen Soreng; edición en español de Paula Villalba)