Las bolsas europeas se encaminan a pérdidas semanales tras la tensión de Groenlandia

23 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el viernes y se encaminaban a romper su racha más larga de avances semanales desde mayo, en un momento en que los inversores sopesan las posibles consecuencias del más reciente recrudecimiento de la tensión comercial relacionada con Groenlandia. El índice paneuropeo STOXX 600 cedía un 0,2% hacia las 0803 GMT, a punto de romper una racha de cinco semanas de avances. En lo que va de semana, el índice de referencia ha perdido un 1%.

Los mercados se vieron sacudidos esta semana por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar aranceles a ocho países europeos hasta que Washington pueda comprar Groenlandia.

Aunque Trump ha retirado la amenaza, acuerdo Groenlandia con la OTAN, los inversores siguen desconfiando de que los aranceles se utilicen como moneda de cambio.

Por otra parte, tanto en Europa como en Estados Unidos se publicarán las cifras del índice de gestores de compras, y los inversores estarán atentos a las encuestas en busca de nuevas pistas sobre el impulso económico.

"Es probable que confirmen la continua resistencia de la recuperación gradual de la zona euro a pesar de los vientos en contra geopolíticos", escribieron los economistas de ING en una nota. Entre los valores individuales, BASF caía un 2%, después de que las cifras preliminares mostraran que el beneficio del gigante químico alemán descendió en 2025 debido a unos márgenes más bajos y a los efectos negativos de las divisas.

El banco francés BNP Paribas

bajaba un 0,7%. El banco planea recortar alrededor de 1.200 puestos de trabajo en su unidad de gestión de activos para finales de 2027, según informó Reuters el jueves.

(Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)