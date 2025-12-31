Las bolsas europeas se encaminan hacia su mejor año desde 2021

31 dic (Reuters) -

El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedía un 0,1% hasta 592,03 a las 08:22 GMT, pero seguía en camino de registrar su mejor resultado anual desde 2021, con ganancias de alrededor del 16%.

La actividad bursátil se mantenía moderada antes del día festivo de Año Nuevo, con los mercados de Alemania, Italia y Suiza ya cerrados. Mientras tanto, las bolsas de Francia, España y Reino Unido han operado con horarios abreviados durante el día.

Mientras que las principales bolsas regionales registraron en general rentabilidades positivas el año, el IBEX español se encaminaba a ganar casi un 50%, superando significativamente a sus homólogos.

El CAC 40 francés se preparaba para registrar las ganancias más modestas entre las principales bolsas europeas, con un aumento de solo el 10,2%. La inestabilidad política, la creciente preocupación por la deuda fiscal y el aumento de los rendimientos de los bonos lastraron el rendimiento del mercado francés.

El índice alemán DAX del 23%, beneficiado por las medidas de apoyo económico del Gobierno, que incluyen paquetes de estímulo fiscal e inversiones estratégicas en infraestructuras.

El índice británico FTSE 100 proseguía su racha ganadora, camino de subir un 22% en 2025 para marcar su quinto año consecutivo de rendimientos positivos.

