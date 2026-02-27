Las bolsas europeas se encaminan hacia su octavo mes consecutivo de ganancias

27 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el viernes y se encaminaban a registrar su octavo mes consecutivo de ganancias, ya que los resultados empresariales, mejores de lo esperado, respaldaron el apetito por el riesgo a pesar de las persistentes preocupaciones por los aranceles y la disrupción de la inteligencia artificial. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1% hasta los 634,16 puntos a las 0820 GMT. El índice de referencia seguía cerca de su máximo histórico, con las acciones mineras cotizando un 1,7% al alza, liderando las ganancias sectoriales.

El índice de referencia va camino de registrar su racha mensual más larga desde mediados de 2012 hasta 2013.

Gran parte de febrero estuvo dominado por la preocupación de que las nuevas herramientas de inteligencia artificial pudieran alterar los negocios tradicionales y mermar sus beneficios, junto con las ambigüedades comerciales de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump impusiera un nuevo arancel global. Sin embargo, los inversores se sintieron reconfortados por la mejora general de las perspectivas empresariales en Europa, con las actualizaciones de HSBC, Nestlé y Capgemini que mejoraron el ánimo. Entre los primeros en reaccionar, la empresa de envíos de comida Delivery Hero un 5,2% tras informar de un valor bruto de mercancías (GMV) anual ligeramente inferior a las expectativas del mercado, lo que refleja la presión competitiva y un entorno económico difícil.

Las acciones bancarias

cedían más de un 0,4%. Los inversores están siguiendo de cerca la evolución de la exposición del sector a Market Financial Solutions, o MFS, una empresa de financiación hipotecaria que entró en una forma de insolvencia en Reino Unido esta semana.

(Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)