Las bolsas europeas se estabilizan: las tecnológicas contrarrestan las pérdidas de las automovilísticas

22 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el lunes, que las pérdidas de los fabricantes de automóviles contrarrestaban la subida de los valores tecnológicos, mientras que los inversores esperaban los comentarios de una serie de responsables de la Reserva Federal durante el día. El índice paneuropeo STOXX 600 no registraba cambios y se situaba en 553,9 puntos a las 0707 GMT, mientras que las bolsa española se quedaba a la zaga de las bolsas regionales, con una caída del 0,9%. La alemana Porsche caía un 4,7% después de que el fabricante de coches de lujo recortara sus previsiones de beneficios para 2025, ya que redujo sus planes para el despliegue de vehículos eléctricos debido a la debilidad de la demanda.

Las acciones de Volkswagen, matriz de Porsche

, que también recortó sus perspectivas de beneficios para 2025, caían un 4,5%. Los valores tecnológicos subían un 0,9%, con los fabricantes de chips ASML y ASMI avanzando un 2,9% y un 1,9%, respectivamente. Fugro perdía un 11,9% después de que el especialista neerlandés en geodatos retirara sus previsiones anuales, citando "cambios significativos" en las condiciones del mercado en las últimas semanas.

Más tarde en el día, los comentarios de al menos cinco responsables de la Fed, entre ellos el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y el recién nombrado gobernador Stephen Miran, estarán en el radar. (Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)