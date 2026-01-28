Las bolsas europeas se estabilizan tras dos días de subidas y ASML resiste la debilidad

28 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas se tomaban un respiro el miércoles, tras dos días consecutivos de subidas, mientras los inversores analizaban una serie de actualizaciones de resultados y comentarios de los ejecutivos, y ASML

alcanzaba un máximo histórico. El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía estable a las 0804 GMT. Los valores tecnológicos fueron los que más subían, un 2,7%.

Los inversores han recurrido a los beneficios en busca de tranquilidad en un momento en el que el contexto macroeconómico se ha visto empañado por las tensiones geopolíticas y comerciales. ASML, el mayor proveedor mundial de equipos para chips informáticos, registró unos pedidos superiores a los previstos en el cuarto trimestre, lo que pone de relieve la resistencia de la demanda de inteligencia artificial. Sus acciones avanzaban un 6,9%.

Las acciones del fabricante sueco de camiones Volvo Group,

subían un 2,7%, tras registrar un descenso del beneficio operativo en el cuarto trimestre menor de lo esperado.

Por otro lado, las acciones del grupo de lujo LVMH

descendían un 6,1%, después de que su consejero delegado, Bernard Arnault, se mostrara cauto sobre el año que se avecina.

Los inversores esperan ahora la decisión de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense más tarde en el día. Se espera que el banco central mantenga los tipos de interés, pero la atención se centrará en las amenazas a su independencia. (Información de Niket Nishant y Avinash P en Bengaluru; edición de Sonia Cheema; edición en español de Paula Villalba)