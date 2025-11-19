Las bolsas europeas se estabilizan tras las últimas caídas, con la atención en Nvidia

19 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el miércoles, haciendo una pausa tras las fuertes caídas provocadas por la preocupación por la valoración de las tecnológicas en la sesión anterior, mientras los inversores se preparaban para un informe de resultados crucial de Nvidia, el buque insignia de la inteligencia artificial. El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía estable en 562,01 puntos a las 0810 GMT.

El índice cayó un 1,7% el martes, su mayor caída en un día en más de tres meses, ante el temor de que el repunte mundial de la tecnología observado durante gran parte del año se haya convertido en una posible burbuja. Los valores tecnológicos europeos caían un 0,4% el miércoles, a la espera del informe de resultados de Nvidia, previsto para más tarde, que podría avivar o calmar las preocupaciones de los inversores sobre las elevadas valoraciones. Schneider Electric, fabricante de equipos de inteligencia artificial, bajaba ligeramente, mientras que Siemens Energy subía un 1,3% tras las pérdidas del martes. La alemana Fraport perdía un 3%, ampliando las pérdidas del martes, después de que UBS rebajara la del valor a "vender".

En octubre desde el 3,8% de septiembre, su primer descenso desde mayo y en consonancia con las previsiones, lo que consolida las expectativas de que el Banco de Inglaterra podría recortar los tipos de interés en diciembre. (Información de Anastasiia Kozlova; edición de Eileen Soreng; edición en español de María Bayarri Cárdenas)