Las bolsas europeas se mantienen cerca de máximos históricos antes del fin de año

30 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el martes, pausa después de que el índice de referencia alcanzara un máximo histórico en la sesión anterior, los inversores la cautela en la última semana del año. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,08%, a 589,69, a las 0814 GMT, rondando máximos históricos.

A medida que 2025 se acerca a su fin, el índice de referencia se prepara para registrar fuertes ganancias en los plazos mensual, trimestral y anual.

El martes, los movimientos en los principales mercados regionales también fueron moderados: el índice de referencia de Londres

avanzaba un 0,1%, mientras que las acciones francesas

bajaban un 0,1%.

Las acciones de recursos básicos

lideran las ganancias del STOXX 600, con una subida del 1,04%, mientras la plata y el oro se estabilizaban tras un fuerte retroceso desde máximos históricos. Los bancos también avanzaban un 0,7%, mientras que el sector aeroespacial y de defensa se revalorizaba un 0,2%. Por el contrario, la asistencia sanitaria y las acciones relacionadas con el consumo fueron los principales lastres, con caídas del 0,1% y el 0,2%, respectivamente.

Se espera que la negociación sea escasa esta semana, acortada por los festivos de Año Nuevo. Con un flujo de noticias corporativas limitado y pocos catalizadores programados para guiar la dirección del mercado, los mercados se centrarán más de lo habitual en las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuya publicación está prevista para más adelante en el día. (Información de Ragini Mathur en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)