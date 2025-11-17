Las bolsas europeas se mantienen estables a la espera de los datos de EEUU

17 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas experimentaron una apertura estable el lunes, mientras los inversores hacían una pausa después de una venta masiva a finales de la semana pasada y centraban su atención en lo que los datos de empleo tan esperados de Estados Unidos podrían revelar sobre la salud de la mayor economía del mundo. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1% y se situaba en 575,78 puntos, a las 0806 GMT. La preocupación de que una inminente rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal sea poco probable, junto con un sector tecnológico sobrevalorado, provocaron la semana pasada una oleada de ventas en los mercados globales, y el viernes la renta variable europea registró su mayor pérdida diaria en más de un mes.

Es probable que esta semana el apetito por el riesgo se ponga aún más a prueba cuando los inversores se enfrenten al dato de septiembre sobre el empleo en Estados Unidos y a los resultados de Nvidia, el líder mundial de la inteligencia artificial.

Los valores del sector de los medios de comunicación

lideraban las ganancias sectoriales, encabezados por el alza del 4% del gigante publicitario británico WPP, después de que un artículo dijera que había atraído el interés de adquisición de su rival francés Havas y de algunas empresas de capital riesgo. Saab consiguió un contrato de 3.100 millones de euros con el Gobierno colombiano para el suministro de 17 cazas Gripen durante los próximos cinco años, lo que impulsó las acciones de la empresa sueca de defensa un 5,8%.

(Información de Johann M Cherian en Bengaluru y Anastasiia Kozlova en Gdansk; edición de Nivedita Bhattacharjee; edición en español de Paula Villalba)