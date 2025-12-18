Las bolsas europeas se mantienen estables ante decisiones de los bancos centrales y datos de EE. UU.

18 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas caían el jueves, mientras los inversores adoptaban una postura prudente antes de una serie de anuncios de los bancos centrales de la región y de los datos de inflación de Estados Unidos. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,1% y se situaba en 579,43, a las 0806 GMT. Las principales bolsas regionales subían en general, pero el DAX alemán cedía un 0,1%. En Londres, el FTSE 100 subía un 0,1%, antes de la decisión del Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, para la que los mercados esperan un recorte de 25 puntos básicos. Las apuestas se amplificaron tras la sorprendente caída de la inflación británica del miércoles.

Está previsto que el Banco Central Europeo, el Norges Bank noruego y el Riksbank sueco anuncien sus decisiones de política monetaria a lo largo del día, y se espera que los tres mantengan los tipos sin cambios.

La atención del mercado sigue centrada en las perspectivas del BCE, sobre todo después de que los responsables de política monetaria abrieran la puerta a una subida de tipos el año que viene, señalando una posible desviación respecto a la Reserva Federal estadounidense.

En el mercado, las acciones del sector energético lideraban los avances, con una subida del 0,5%, al continuar subiendo los precios del petróleo. BP ganaba ligeramente, después de que nombrara a Meg O'Neill, directora de la australiana Woodside Energy, como su próxima consejera delegada.

Las acciones del sector sanitario retrocedían un 0,6%, mientras el peso pesado Novo Nordisk caía un 1,4% y AstraZeneca se dejaba un 0,5%.

El dato de inflación estadounidense de noviembre, que podría aclarar la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal, también estará en el punto de mira, después de que los datos de empleo de esta semana no lograran cambiar significativamente las expectativas del mercado.

(Información de Ragini Mathur; edición de Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)