Las bolsas europeas se mantienen estables con el foco en la temporada de resultados

3 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas cotizaban estables el lunes tras una nueva oleada de resultados empresariales, entre ellos los de la empresa de gas natural licuado GTT y la neerlandesa PostNL, aunque las acciones del fabricante de bebidas Campari cayeron tras una investigación por evasión fiscal. El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía en 572,29 puntos a las 0812 GMT, cerca del mínimo de más de una semana alcanzado la semana pasada.

Las acciones de GTT

avanzaban un 4,3% después de que el especialista francés en sistemas de contención de GNL elevara sus previsiones de ingresos anuales y beneficios brutos de explotación. El índice más amplio de petróleo y gas

lideraba las ganancias sectoriales con una subida del 1,1%. El sector energético también se vio impulsado por la subida del 1,7% de BP, después de que la empresa británica anunciara sus planes de vender participaciones en los activos de Permian y Eagle Ford de su negocio estadounidense de petróleo y gas en tierra firme a fondos gestionados por la firma de inversión Sixth Street por 1.500 millones de dólares. Campari descendía un 4% después de que la policía fiscal italiana dijera que había confiscado acciones por valor de 1.290 millones de euros (US$1.500 millones) de un conglomerado en Luxemburgo que controla el grupo italiano de bebidas por presunta evasión fiscal. Entre otros, PostNL caía casi un 4% después de que el grupo postal neerlandés informara de una pérdida operativa trimestral mayor de la esperada, basándose en la creciente presión sobre sus operaciones de correo nacional a medida que disminuyen los volúmenes y los ingresos se concentran cada vez más en unos pocos clientes importantes. (Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)