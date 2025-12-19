Las bolsas europeas se mantienen estables mientras los bancos compensan las caídas

19 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas mostraban pocos cambios el viernes, ya que las pérdidas de los valores tecnológicos y de consumo se vieron limitadas por los avances de los bancos de mayor peso, pero se disponían a terminar una semana de publicación de datos económicos y decisiones de los bancos centrales con fuertes ganancias. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,1%, hasta 584,96 a las 0309 GMT, un día después de registrar su mejor rendimiento diario en más de tres semanas. Los principales mercados del continente cotizaban en territorio negativo, con el DAX alemán y el FTSE 100 londinense perdiendo un 0,1% cada uno.

La mayoría de los principales sectores bajaban ligeramente, y el de artículos personales y para el hogar

cotizaba a la baja. Los minoristas alemanes de ropa deportiva Adidas

y Puma caían un 0,7% y un 2,2%, respectivamente, después de que su homóloga estadounidense Nike informara de una caída de los márgenes brutos por segundo trimestre consecutivo. Por el contrario, los bancos ganaban un 0,2% y se situaban entre los valores más alcistas del índice de referencia. La confianza del mercado mejoró tras la inesperada desaceleración de la inflación de los precios al consumo en EEUU el jueves, lo que reforzó las expectativas de recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal en 2026.

Sin embargo, los analistas advirtieron contra un exceso de optimismo, señalando que los datos estaban probablemente distorsionados a la baja por el reciente cierre de la Administración y deben interpretarse con cautela.

Mientras tanto, los líderes de la Unión Europea decidieron pedir dinero en efectivo para (US$105.000 millones) a Ucrania para financiar su defensa contra Rusia durante los próximos dos años, en lugar de utilizar los activos rusos congelados, lo que hizo subir los rendimientos de los bonos alemanes.

