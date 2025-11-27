Las bolsas europeas se mantienen estables mientras los mercados hacen una pausa

27 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían moderadas el jueves, después de tres sesiones consecutivas de ganancias, ante las crecientes esperanzas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal el próximo mes, mientras que las acciones de Puma subían tras un artículo sobre una posible adquisición. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 0,2% y se situaba en 572,97 puntos a las 0806 GMT. El índice cotiza en torno a máximos de una semana.

Las principales bolsas regionales cotizaban. El FTSE 100 de Londres caía un 0,2%, un día después del de otoño boreal. El DAX alemán seguía estable.

Puma subía un 13% después de que una información de Bloomberg News dijera que el fabricante chino de ropa deportiva Anta Sports Products está entre las empresas que exploran una posible adquisición del minorista alemán de ropa deportiva.

Los mercados europeos se tomaban un respiro el jueves, después de haber subido en las tres últimas sesiones, ya que los inversores se tranquilizaron después de que algunos responsables de la Fed abogaran por un recorte de tipos el mes que viene, apoyados por datos económicos que apuntan a la debilidad de la economía.

Los avances en el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania también contribuyeron al optimismo en lo que va de semana.

Los mercados estadounidenses están cerrados por la festividad de Acción de Gracias, y el viernes tendrán una sesión más corta.

Las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo también centrarán la atención de la jornada. (Información de Anastasiia Kozlova; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de María Bayarri Cárdenas)