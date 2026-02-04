Las bolsas europeas se mantienen estables tras las sombrías previsiones de Novo Nordisk
4 feb (Reuters) -
Las bolsas europeas se mantenían estables el miércoles, después de que las pérdidas de Novo Nordisk la fortaleza de los valores energéticos, mientras que los inversores también seguían de cerca las acciones de y esperaban un importante informe sobre la inflación. El índice paneuropeo STOXX 600 estable en 618,26 puntos a las 0812 GMT, con el sector sanitario cayendo un 1,9% y liderando las pérdidas del sector.
Las acciones de Novo Nordisk
descendían un 18,7% después de que el fabricante de Wegovy anunciara que espera que sus ventas y beneficios operativos en 2026 caigan interanualmente, en un momento en que la empresa se enfrenta a un mercado competitivo de medicamentos para perder peso.
El aumento del 1,3% de las acciones del sector energético
, que siguió la subida de los precios del crudo debido a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, ayudó a limitar las pérdidas. El índice bursátil danés perdía un 7,8% y se encaminaba hacia su mayor caída diaria desde julio de 2025.
Mientras tanto, los operadores también estaban atentos a las empresas europeas de , que se vieron sometidas a presión en la sesión anterior después de que el lanzamiento de los complementos de Anthropic avivara los temores de perturbaciones impulsadas por la inteligencia artificial en todo el mundo.
Las acciones tecnológicas
y de medios de comunicación descendían un 0,3% y un 0,5%, respectivamente, tras registrar fuertes descensos el martes.
Los inversores también esperan los datos de inflación de la eurozona en enero, que se . Los economistas encuestados por Reuters esperan una inflación del 1,7%, por debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, debido a la disminución de las presiones sobre los precios. (Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Nivedita Bhattacharjee; editado en español por Patrycja Dobrowolska)