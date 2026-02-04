Las bolsas europeas se mantienen estables tras las sombrías previsiones de Novo Nordisk

4 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el miércoles, después de que las pérdidas ⁠de Novo Nordisk ⁠la fortaleza de los valores energéticos, mientras que los inversores también seguían de cerca las acciones de y esperaban un ⁠importante ‌informe sobre ​la inflación. El índice paneuropeo STOXX 600 estable en 618,26 puntos a ​las 0812 GMT, con el sector sanitario cayendo un ‌1,9% y liderando las pérdidas del sector.

Las ‌acciones de Novo Nordisk

descendían ​un 18,7% después de que el fabricante de Wegovy anunciara que espera que sus ventas y beneficios operativos en 2026 caigan interanualmente, en un momento en que la empresa se enfrenta a un mercado competitivo de medicamentos para perder peso.

El aumento del 1,3% de las acciones del sector energético

, ⁠que siguió la subida de los precios del crudo debido a las tensiones ​geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, ayudó a limitar las pérdidas. El índice bursátil danés perdía un 7,8% y se encaminaba hacia su mayor caída diaria desde julio de 2025.

Mientras tanto, los operadores también estaban atentos a las empresas europeas de , que se vieron ⁠sometidas a presión en la sesión anterior después de que el lanzamiento ​de los complementos de Anthropic avivara los temores de perturbaciones impulsadas por la inteligencia artificial en todo el mundo.

Las acciones tecnológicas

y de medios de comunicación ‍descendían un 0,3% y un 0,5%, respectivamente, tras registrar fuertes descensos el martes.

Los inversores también esperan los datos de inflación de la eurozona en enero, que se . Los economistas encuestados por Reuters esperan una inflación del 1,7%, por ​debajo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, debido a la disminución de las presiones sobre los precios. (Información de Avinash P y Johann M Cherian en ‍Bangalore; edición de Nivedita Bhattacharjee; editado en español por Patrycja Dobrowolska)