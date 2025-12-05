Las bolsas europeas se mantienen estables tras tres días de subidas

5 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas se estabilizaban el viernes, después de tres sesiones consecutivas de avances que las situaron en la senda de una subida semanal, mientras los inversores esperan una lectura crucial de la inflación en Estados Unidos. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1%, hasta 579,52 a las 0805 GMT, mientras que las principales bolsas regionales como el DAX alemán y el CAC 40 francés avanzaban un 0,2% y un 0,3%, respectivamente.

En Estados Unidos se publicará más tarde en el día un dato sobre el gasto en consumo personal, que podría influir en la postura de la Reserva Federal sobre la relajación de la política monetaria en la mayor economía del mundo.

Los últimos datos y los comentarios moderados de algunos dirigentes monetarios de la Reserva Federal han llevado a los inversores a ampliar sus apuestas sobre un recorte de los tipos de interés la próxima semana. Los recursos básicos avanzaban un 1,3%, la mayor ganancia del índice, después de que los precios del cobre alcanzaran un máximo histórico. Los valores industriales subían un 0,3%, lo que supone la cuarta sesión consecutiva de ganancias.

Citigroup fijó para 2026 un objetivo de 640 para el índice de referencia y mejoró los sectores automovilístico, industrial, químico y de recursos básicos, citando vientos de cola fiscales en 2026. Entre los valores individuales, Swiss Re descendía un 5,3%, hasta el fondo del STOXX 600, después de que la reaseguradora anunciara sus objetivos para 2026, por debajo de las expectativas de los analistas. Ocado encabezaba el índice con una subida del 12,7%. La empresa de tecnología de supermercados en línea recibirá un pago único en efectivo de US$350 millones de Kroger, después de que el supermercado estadounidense decidiera cerrar tres almacenes robotizados y cancelar una instalación prevista. (Información de Anastasiia Kozlova; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)