Las bolsas europeas se mantienen firmes mientras la incertidumbre geopolítica marca el ánimo

17 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el martes, reflejando el tono cauteloso de los mercados globales mientras se desarrollaban las importantes conversaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán, y los inversores buscaban pistas sobre cómo las disrupciones provocadas por la inteligencia artificial podrían alterar los modelos de negocio tradicionales. El índice paneuropeo en 819,22 puntos, a las 0819 GMT, con la mayoría de los sectores cotizando en verde.

La geopolítica dominó el estado de ánimo en un momento en que Estados Unidos e Irán tenían previsto celebrar conversaciones indirectas en Ginebra a lo largo del día para resolver su disputa nuclear, mientras que también se han programado conversaciones de paz mediadas por EEUU entre Ucrania y Rusia, que probablemente se centrarán en los desacuerdos sobre el territorio.

En este contexto, las acciones del sector de defensa

caían un 1,2%. Las acciones del sector de defensa suelen bajar cuando se alivian las tensiones geopolíticas, los inversores anticipan una menor demanda a corto plazo de equipos y servicios militares.

La confianza de los inversores también se estabilizó, tras semanas de volatilidad en los mercados globales, al empezar a disiparse las preocupaciones sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial que podrían ejercer presión sobre los márgenes de los negocios tradicionales. En cuanto a los resultados, el grupo hotelero británico InterContinental Hotels Group avanzaba un 1,1% después de que el propietario de Holiday Inn anunciara unos ingresos globales por habitación disponible en el cuarto trimestre superiores a las expectativas del mercado. La minera Antofagasta registró un aumento del 52% en sus beneficios básicos anuales, pero sus acciones caían un 3,2% debido al descenso de los precios del cobre. (Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)