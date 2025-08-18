Las bolsas europeas se mantienen planas ante las negociaciones sobre Ucrania

18 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas registraban pocos cambios en las primeras operaciones del lunes, los inversores atentos a los acontecimientos en Ucrania y a la reunión de los dirigentes europeos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una cumbre entre Rusia y Estados Unidos que terminó sin un acuerdo inmediato. El índice paneuropeo STOXX 600 cotizaba plano a las 0704 GMT, tras registrar el viernes su segunda subida semanal consecutiva.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con Trump junto con otros líderes europeos en un intento de alcanzar un acuerdo de paz que no favorezca a Moscú.

Trump se reunió el viernes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y acordaron que se debería trabajar en un acuerdo de paz sin un alto el fuego. Novo Nordisk subía un 4,1%, después de que Wegovy, el fármaco de adelgazamiento de la farmacéutica, recibiera una aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU para tratar una grave afección hepática.

Las acciones de Vestas

avanzaban un 9,7% y se situaban entre las más alcistas del STOXX 600, tras las directrices de salvaguarda del IRS.

Commerzbank

caía un 3,7%, después de que Deutsche Bank recortara la recomendación del valor a "mantener" desde "comprar". (Información de Twesha Dikshit en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)