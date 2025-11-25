Las bolsas europeas se muestran cautas a la espera de los datos de EEUU

25 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían moderadas el martes, mientras los inversores se mostraron cautos a la espera de los datos económicos de Estados Unidos, en medio de las crecientes expectativas de recortes de los tipos de interés en la mayor economía del mundo. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,1%, hasta los 563,38 puntos, a las 0811 GMT. Las principales bolsas regionales cotizaban dispares, con el DAX alemán perdiendo un 0,1% y Francia subiendo un 0,1%.

Los mercados esperan la publicación de un informe sobre la inflación de los productores y las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos, que pueden arrojar más luz sobre la salud de la economía estadounidense.

Estos datos serán de los primeros en publicarse después de que el cierre de la Administración más largo de la historia de EEUU provocara una niebla de datos para los inversores y la Reserva Federal. Los bancos fueron el mayor impulso para el índice europeo, con una subida del 0,4%. Los valores vinculados a las materias primas, como las petroleras y las mineras, ganaban un 0,7% y un 0,6%, respectivamente. Kingfisher subía un 4,3%, entre los valores más alcistas del STOXX 600, después de que el minorista de mejoras para el hogar mejorara sus perspectivas de beneficios para todo el año.

También se vigilarán los avances en el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. El lunes, EEUU y Ucrania debatieron un plan revisado para poner fin a la guerra, redactando un "marco de paz refinado", lo que llevó a los inversores a creer que la resolución estaba cerca. (Información de Anastasiia Kozlova en Gdansk y Purvi Agarwal en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)