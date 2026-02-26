Las bolsas europeas se mueven en lateral ante resultados dispares

26 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el jueves, mientras los inversores evaluaban una ‌serie de resultados empresariales ‌dispares ⁠de empresas como Schneider y Syensqo, al tiempo que reflexionaban sobre las perspectivas de la inteligencia artificial (IA) tras ​las sólidas ⁠previsiones ⁠de Nvidia, líder estadounidense en chips. El índice paneuropeo STOXX 600 seguía ​estable en 633,34 puntos a las 0820 GMT. El índice se ‌situaba cerca de su máximo histórico. Nvidia pronosticó ​el miércoles unos ingresos ​para el primer trimestre superiores a las estimaciones del mercado. Sus acciones subían un 1,1% en la bolsa de Fráncfort, en una respuesta relativamente indiferente por parte de los inversores.

Las acciones tecnológicas a nivel mundial ​están siendo objeto de escrutinio en un momento en el que los mercados están preocupados por ⁠las perturbaciones que los nuevos modelos de IA pueden causar en los negocios ‌tradicionales, mientras los gigantes de la IA han gastado miles de millones en el desarrollo de ecosistemas de IA. Las acciones tecnológicas europeas

subían ligeramente.

El fabricante de hardware de IA Schneider Electric

anunció un beneficio bruto de explotación superior a lo esperado, impulsado por la sólida demanda ‌de centros de datos, lo que provocó una subida del 3% en ⁠sus acciones. Entre otros resultados, el grupo químico belga Syensqo se ‌desplomaba un 22,6%, lo que provocó la ⁠suspensión de la cotización después de que el ⁠beneficio bruto de explotación del cuarto trimestre no cumpliera las expectativas. London Stock Exchange Group avanzaba un 3,6% tras anunciar un plan de recompra de acciones en un momento en el que la empresa se ‌enfrenta a la presión ​del inversor activista Elliott Management y a la preocupación de que la IA pueda afectar a su modelo de negocio. (Información de Avinash P y Johann M Cherian en ‌Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)