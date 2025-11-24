Las bolsas europeas se recuperan ante la esperanza de una bajada de tipos en EE. UU.

24 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas se recuperaban el lunes, encabezadas por el sector financiero, mientras los inversores encontraban consuelo en las crecientes apuestas de recorte de los tipos de interés en Estados Unidos, al tiempo que vigilaban los avances en el plan de paz para Ucrania. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,6%, hasta los 565,27 puntos, a las 0815 GMT. El índice registró el viernes su mayor caída semanal desde finales de julio.

Los inversores aplaudieron los comentarios del responsable de política monetaria de la Reserva Federal estadounidense John Williams el viernes, en los que afirmaba que los tipos de interés podrían bajar "a corto plazo", aumentando la probabilidad de un recorte de tipos en la reunión de diciembre de la Fed.

Estos comentarios ocurrieron al tiempo que otros responsables advertían contra nuevas reducciones hasta que no hubiera más claridad sobre la salud económica de Estados Unidos. Los grandes bancos y los valores tecnológicos subían un 1,1% cada uno, mientras que los industriales avanzaban un 0,6%.

Mientras tanto, Estados Unidos y Ucrania continuarán trabajando en un plan el lunes, tras acordar modificar una propuesta anterior que se consideró demasiado favorable a Moscú.

Las acciones de defensa en Europa

cayeron más de un 3% el viernes, a medida que avanzaban las conversaciones de paz. El lunes bajaban un 0,4%. Bayer ganaba un 8,9% y se situaba a la cabeza del STOXX 600, después de que el domingo la farmacéutica diera a conocer los resultados positivos de un estudio sobre su anticoagulante asundexian.

Esta semana, los inversores estarán atentos al presupuesto anual británico, en un contexto de incertidumbre por la subida de impuestos del miércoles y los datos económicos de EEUU a lo largo de la semana. (Información de Purvi Agarwal en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)