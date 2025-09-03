Las bolsas europeas se recuperan mientras la venta de bonos se estabiliza ante los datos de EE.UU.

3 sep (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el miércoles, recuperándose de las fuertes pérdidas de la sesión anterior, al estabilizarse la venta de bonos a largo plazo, mientras los inversores esperaban los datos de empleo en Estados Unidos. El índice STOXX 600 subía un 0,4%, hasta los 545,35 puntos, a las 0707 GMT, liderado por una subida del 1,3% en tecnología, el sector con mejor comportamiento.

Las acciones de Adidas

subían un 2,5%, después de que la correduría Jefferies elevara su recomendación para la marca alemana de ropa deportiva a "comprar" desde "mantener", citando la mayor diversidad de motores de crecimiento de la empresa en Baviera.

Aliviando en parte la presión sobre la renta variable, los bonos europeos a más largo plazo se estabilizaban tras la venta del martes, liderada por las preocupaciones sobre la salud fiscal, que también presionaron a la renta variable, mientras el índice de referencia STOXX registraba su mayor caída en un día en más de un mes.

Sin embargo, las preocupaciones estaban lejos de desaparecer, en un momento en que los rendimientos de los bonos alemanes y franceses a más largo plazo se encontraban en máximos de varios años y los de los bonos japoneses alcanzaron un máximo histórico. Entre otros, Swiss Life caía un 2,4%, después de que la aseguradora publicara un beneficio neto inferior al del primer semestre debido a unos mayores gastos fiscales.

Más tarde, los inversores estarán atentos a los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en busca de cualquier indicio sobre la política monetaria, mientras que también se esperan los datos estadounidenses de ofertas de empleo de julio. (Información de Tristan Veyet en Gdansk y Johann M Cherian en Bengaluru, edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)