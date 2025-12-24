Las bolsas europeas se toman un respiro en una sesión acortada por la Navidad

(Para consultar el blog en directo de Reuters sobre las bolsas de EEUU, Reino Unido y Europa, pulse o escriba LIVE/ en una ventana de noticias)

24 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas mostraban pocos cambios el miércoles, tras haber alcanzado un nuevo máximo histórico en la sesión anterior, mientras el volumen de negociación se veía limitado en una sesión más corta debido al receso navideño.

El índice paneuropeo STOXX 600 se mantenía estable en 588,93 puntos a las 0809 GMT, tras haber alcanzado dos máximos históricos consecutivos esta semana.

Se espera que el volumen de negociación sea escaso, en vísperas del parón por la Navidad, y muchos mercados permanecerán cerrados o tendrán un horario reducido en Nochebuena.

Las bolsas de Ámsterdam, Bruselas y París tendrán sesiones de media jornada, mientras que las de Alemania y Milán permanecerán cerradas.

El STOXX 600 alcanzó un máximo histórico el martes, impulsado principalmente por la solidez de los valores del sector sanitario, después de que el gigante farmacéutico Novo Nordisk obtuviera la crucial aprobación estadounidense para su píldora adelgazante.

La confianza de los mercados también se vio impulsada por los datos estadounidenses, que mostraron una expansión de la economía mucho más rápida de lo esperado en el tercer trimestre.

El miércoles, las acciones vinculadas a las materias primas impulsaban los índices, con un alza del 0,4% en las empresas energéticas, al subir los precios del petróleo por sexta sesión consecutiva.

BP avanzaba un 1% tras acordar la venta de una participación del 65% en Castrol a la firma de inversión Stonepeak por unos US$6.000 millones.

Las mineras se revalorizaban un 0,1% después de que los precios de metales preciosos como el oro, la plata y el platino y el cobre alcanzaran máximos históricos en el frenesí de los mercados de metales.

(Reporte de Ragini Mathur en Bengaluru; edición de Sonia Cheema; editado en español por Tomás Cobos)