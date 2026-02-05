Las bolsas europeas siguen estables mientras los inversores esperan la decisión del BCE

5 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas se mantenían estables el jueves, mientras los inversores ⁠evaluaban los resultados ⁠dispares de los pesos pesados y y actuaban con cautela ante la decisión del Banco Central ⁠Europeo sobre ‌la ​política monetaria. El índice paneuropeo STOXX 600 seguía en ​618,25 puntos, a las 0817 GMT, rondando el nivel ‌récord alcanzado el miércoles.

Se espera ‌que la autoridad ​monetaria europea en su reunión de política monetaria de hoy. Sin embargo, la atención se centrará en los comentarios de los responsables políticos, después de que los datos del miércoles mostraran que la inflación subyacente se enfrió más rápido de lo esperado, agravada por ⁠el fortalecimiento del euro frente al dólar.

Los resultados regionales estuvieron dominados por ​los bancos y las empresas de recursos el jueves. BNP Paribas subía un 4,1% después de que la mayor entidad crediticia de la eurozona por activos anunciara unos beneficios mejores de lo esperado en el cuarto trimestre.

Las acciones ⁠de

retrocedían un 4% y

de España, a pesar de que ​la entidad crediticia anunció un aumento de sus beneficios netos en el cuarto trimestre. Shell perdía un 1,6% después de que ‍los beneficios netos del cuarto trimestre de la petrolera británica no cumplieran las expectativas.

Compensando las caídas generales, las acciones tecnológicas regionales

subían un 2%, recuperándose de la caída global registrada a principios de ​semana. Los optimistas resultados de la estadounidense

también contribuyeron al buen ánimo del mercado. (Información de Avinash P y Johann M Cherian en Bangalore; edición ‍de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)