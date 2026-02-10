Las bolsas europeas siguen estables tras resultados dispares y la caída de BP

10 feb (Reuters) -

El índice bursátil de referencia europeo se mantenía moderado el martes, en un momento en que las acciones de BP descendían después de que el gigante energético suspendiera la recompra de acciones, mientras que las ganancias en las acciones de lujo tras la publicación de unos resultados mejores de lo esperado por parte de Kering limitaron las caídas. El índice paneuropeo STOXX 600 seguía estable en 621,28 puntos a las 0815 GMT, a solo un paso de alcanzar su máximo histórico intradía. BP caía un 4% después de que la empresa británica en línea con las expectativas de los analistas y suspendiera su programa de recompra de acciones, al amortizar alrededor de US$4.000 millones en sus negocios de energías renovables y biogás. El sector energético en general perdía un 1,1%.

Por el contrario, las acciones de lujo

avanzaban un 1,2%, lideradas por un aumento del 13,5% de la francesa Kering

, en un momento en que los inversores se sintieron aliviados al conocer que la caída de las ventas en el cuarto trimestre fue ligeramente inferior a lo esperado, mientras el nuevo director ejecutivo, Luca de Meo, lucha por estabilizar la empresa propietaria de Gucci.

Los inversores también se mostraron cautelosos ante la publicación de una serie de datos económicos de Estados Unidos esta semana, entre los que se incluyen informes fundamentales sobre la inflación y el empleo. Entre otras, TUI, el mayor operador turístico de Europa por cuota de mercado, anunció un beneficio operativo superior a las expectativas para su primer trimestre, aunque la preocupación por el descenso de las reservas futuras provocó una caída del 2,8% en sus acciones. La sueca Thule avanzaba un 12,7% después de que el fabricante de equipos recreativos superara las expectativas de ingresos trimestrales, gracias a las adquisiciones. (Información de Johann M Cherian en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala; editado en español por Patrycja Dobrowolska)