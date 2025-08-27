Las bolsas europeas suben a la espera de los resultados de Nvidia

27 ago (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el miércoles, recuperándose de su mayor caída en casi un mes, mientras los inversores sopesaban los riesgos políticos en Francia y esperaban los resultados del gigante de la inteligencia artificial Nvidia para obtener señales. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,4% a las 0707 GMT. El CAC 40 francés también ganaba un 0,4%, tras el mínimo de tres semanas alcanzado en la sesión anterior después de que la preocupación por un posible colapso del Gobierno del primer ministro, François Bayrou, provocara una venta masiva de activos franceses. Los índices bursátiles de Alemania, Italia y España sumaban entre un 0,1% y un 0,3%. Los inversores están a la espera de los resultados de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, para conocer nuevos datos sobre el sector de la inteligencia artificial, después de que el mayor repunte bursátil de este año sufriera un bache en agosto.

Una encuesta realizada el miércoles mostró que se espera que la confianza de los consumidores alemanes caiga por tercera vez consecutiva en septiembre, con la creciente preocupación de los hogares por la posible pérdida de empleo y la incertidumbre sobre la inflación pesando en el estado de ánimo.

Las acciones de Orsted

y Novo Nordisk, que se han rezagado esta semana, subían un 3,5% y un 2%, respectivamente. (Información de Medha Singh en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Irene Martínez)