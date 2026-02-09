Las bolsas europeas suben al disiparse el nerviosismo tecnológico con la atención en los resultados

9 feb (Reuters) -

Las bolsas europeas subían ligeramente el lunes, siguiendo la recuperación de los mercados bursátiles globales tras la caída de la semana pasada, mientras los inversores evaluaban los resultados de la entidad crediticia italiana UniCredit y novedades de operaciones corporativas. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,5% hasta los 620,12 puntos, a las 0809 GMT.

Los mercados bursátiles globales se han estado recuperando de la volatilidad de la semana pasada, provocada por la preocupación de que los nuevos modelos de inteligencia artificial pudieran perturbar los negocios tradicionales de software, pese a que líderes del sector como Alphabet

y Amazon.com establecieron nuevos objetivos de gasto para desarrollar dicha tecnología.

El repunte del viernes ayudó al índice STOXX a registrar ganancias semanales, aunque es probable que la incertidumbre en torno al sector tecnológico siga presente en la mente de los inversores. El sector tecnológico

avanzaba un 1% el lunes. En el ámbito de las fusiones y adquisiciones (M&A), un consorcio liderado por la sociedad de cartera Advent y FedEx ha acordado comprar la empresa de taquillas para paquetería InPost en una operación de 9.200 millones de dólares, lo que ha hecho que las acciones de la empresa polaca subieran un 13,3%.

Las acciones de la farmacéutica danesa Novo Nordisk

avanzaban un 8,2% después de que la empresa estadounidense Hims & Hers

anunciara que dejará de ofrecer su pastilla GLP-1 barata, tras la advertencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de que tomaría medidas contra el producto. UniCredit, el segundo banco más grande de Italia por activos totales, se revalorizaba un 4,3% tras anunciar que su objetivo es aumentar los beneficios hasta los 11.000 millones de euros (13.000 millones de dólares) este año, lo que ayudó a los bancos de la eurozona a subir un 1,6% y liderar los avances sectoriales. (Información de Johann M Cherian en Bangalore; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)