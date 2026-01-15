Las bolsas europeas suben ante datos favorables y resultados sólidos

15 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas ampliaban sus ganancias el jueves, después de que una serie de datos económicos benignos sugiriera la resistencia de la economía del continente, mientras que los fuertes beneficios de TSMC

impulsaron al principal fabricante de equipos de chips ASML a un máximo histórico. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3% a las 0805 GMT, tras alcanzar un máximo histórico un día antes.

Los inversores en tecnología aplaudieron los resultados de TSMC, el principal productor mundial de chips avanzados de inteligencia artificial, que registró un beneficio superior al esperado en el cuarto trimestre. El índice tecnológico europeo avanzaba un 2,5% y fue el que más subía del STOXX 600. ASML se revalorizaba un 6,7%

Las acciones de Swedbank

también avanzaban un 5,6% después de que el Departamento de Justicia de EEUU pusiera fin a su larga investigación sobre el banco. Por su parte, Richemont subía un 1% después de que el grupo de lujo anunciara un aumento del 11% en las ventas en divisa constante del tercer trimestre, superando las expectativas.

Aunque esta semana los inversores se han centrado sobre todo en las señales empresariales, los datos macroeconómicos también contribuyeron al tono optimista del jueves.

La economía británica creció más de lo esperado en noviembre, según los datos publicados. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)