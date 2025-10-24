Las bolsas europeas suben ante el optimismo comercial y los buenos resultados empresariales

24 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el viernes, mientras las señales de relajación de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China y una serie de resultados empresariales positivos impulsan el ánimo de los inversores. El índice continental STOXX 600 subía un 0,3%, hasta 576,01 puntos, a las 0709 GMT. El índice cerró la sesión anterior en máximos históricos, impulsado por los valores energéticos después de que Estados Unidos nuevas sanciones a los principales proveedores rusos por la intensificación de la guerra de Moscú con Ucrania.

El sentimiento se vio alentado después de que la Casa Blanca confirmara el jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo chino la próxima semana. Ambos líderes se reunirán en de una escalada de las tensiones entre las superpotencias económicas y una próxima fecha límite para la imposición de aranceles estadounidenses adicionales del 100% a las importaciones chinas. Los valores tecnológicos europeos y el sector de servicios financieros sumaban un 0,8% cada uno. El índice de servicios públicos bajaba un 0,3%.

En cuanto a los datos, las ventas minoristas británicas subieron inesperadamente un 0,5% en septiembre, lo que supone el cuarto aumento mensual consecutivo.

Los inversores están a la espera de los datos sobre los precios al consumo en Estados Unidos, que se publicarán más tarde el viernes, para conocer las claves económicas antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana. Entre las actualizaciones corporativas, Sanofi subía un 3,3% después de que la empresa farmacéutica francesa informara de un beneficio en el tercer trimestre que superó las expectativas de los analistas.

Las acciones de Saab

avanzaban casi un 6% después de que el grupo sueco de defensa elevara sus perspectivas de ventas gracias al aumento del gasto militar. NatWest subía un 4,4% después de que el prestamista anunciara un aumento del 30% en el beneficio del tercer trimestre y mejorara su objetivo de resultados para el año. (Información de Sukriti Gupta en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)