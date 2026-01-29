Las bolsas europeas suben ante el optimismo creado por las mineras y las energéticas

29 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas repuntaban el jueves, impulsadas por el aumento de los precios del petróleo y los metales preciosos, sacudiéndose el pesimismo provocado por los débiles resultados de las empresas de lujo el día anterior. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2% a las 0803 GMT, un día después de caer un 0,8%.

Los inversores preocupados por el entorno macroeconómico han huido hacia el refugio seguro del oro, mientras que la plata también ha subido a nuevos máximos debido a la demanda de alternativas más baratas al metal amarillo.

La subida de los precios impulsó las acciones de las mineras, que avanzaban un 2,9% el jueves.

Las acciones energéticas también ganaban un 1,3% gracias al aumento de los precios del petróleo ante la preocupación de que Estados Unidos pueda llevar a cabo un ataque militar contra Irán, productor de Oriente Próximo.

Por otra parte, la apretada agenda de resultados ha mantenido ocupados a los inversores esta semana. Los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses se están analizando en busca de pistas sobre la trayectoria de la inteligencia artificial, mientras que los resultados europeos están en el punto de mira para ver si la salud financiera de las empresas puede mantenerse incluso en un momento de mayor incertidumbre comercial. El fabricante alemán de software empresarial SAP descendía un 11,5% después de que sus ingresos del cuarto trimestre coincidieran con las estimaciones del mercado. Deutsche Bank también perdía un 2% a pesar de registrar su mayor beneficio anual desde 2007. El índice DAX, alemán, caía un 0,9%. El miércoles, la mayor economía de la eurozona rebajó sus previsiones de crecimiento para este año y el próximo, señalando la mayor incertidumbre en torno al comercio mundial y un impacto menor de lo esperado de las medidas de política económica y fiscal. (Información de Niket Nishant en Bangalore; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)