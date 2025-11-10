Las bolsas europeas suben ante el posible fin del cierre de la Administración de EEUU

10 nov (Reuters) -

Los mercados europeos subían el lunes, replicando una mejoría del estado de ánimo en los mercados globales, ya que los inversores celebraron los primeros indicios de que el histórico cierre de la Administración de Estados Unidos podría llegar pronto a su fin, mientras que Diageo se disparaba después de que el fabricante de licores nombrara a un nuevo consejero delegado. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 1,1%, hasta los 571 puntos, a las 0809 GMT, recuperándose de su cierre más bajo en más de tres semanas el viernes.

En la sesión anterior, el índice STOXX registró su mayor pérdida semanal desde finales de agosto, ya que la preocupación por una burbuja tecnológica, unida a la falta de datos oficiales de EEUU debido al cierre de la Administración federal durante 40 días, provocó cautela entre los inversores.

Sin embargo, el nerviosismo de los mercados mostró señales de remitir después de que el Senado estadounidense avanzara un proyecto de ley que reabriría la administración y la mantendría en funcionamiento hasta finales de enero. No obstante, el proyecto de ley aún necesita el visto bueno de la Cámara de Representantes y del presidente estadounidense, Donald Trump. Los valores tecnológicos se recuperaban de sus recientes pérdidas y lideraron las ganancias sectoriales del lunes, con una subida del 2,3%. Entre los valores individuales, Diageo se revalorizaba un 8,2% después de que el fabricante de bebidas espirituosas nombrara consejero delegado a Dave Lewis, antiguo jefe de Tesco, recurriendo a una persona ajena a la empresa para dirigirla en un periodo difícil para el sector de las bebidas.

(Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de María Bayarri Cárdenas)