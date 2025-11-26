Las bolsas europeas suben ante la esperanza de una rebaja de tipos de la Fed

26 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el miércoles, apoyadas por las crecientes expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos y los indicios de avances en las negociaciones de paz en Ucrania, mientras los inversores esperaban el anuncio presupuestario de Reino Unido. El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,4%, hasta los 570,25 puntos a las 0807 GMT, tras registrar el martes su mayor subida diaria en dos semanas. Los principales índices regionales también se mostraban más firmes, con el alemán y el francés subiendo ambos un 0,5%. El FTSE 100 londinense sumaba un 0,2% a la espera del presupuesto de otoño de Reino Unido, en el que se espera que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, esboce decenas de miles de millones de libras en subidas de impuestos.

Los mercados europeos se beneficiaron del optimismo de los inversores en todo el mundo, en un momento en que aumentaron las expectativas de una nueva rebaja de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense en diciembre, tras la publicación de unos datos económicos moderados el martes. El avance hacia un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania también animó el sentimiento, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostrara dispuesto a impulsar un marco respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Con todo, los valores de defensa avanzaban en la sesión y el índice general subía un 0,8%. Entre los valores individuales, la alemana Puma ganaba un 1,9%, después de que su homóloga estadounidense Urban Outfitters anunciara unos ingresos en el tercer trimestre por encima de las estimaciones. (Información de Anastasiia Kozlova en Gdansk; edición de Nivedita Bhattacharjee; edición en español de Paula Villalba)