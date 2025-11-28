Las bolsas europeas suben ante las apuestas a un recorte de tipos de la Fed

28 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el viernes, a punto de encadenar su quinto mes consecutivo de ganancias, gracias al aumento de las apuestas a un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1% y se situaba en 575,28 puntos a las 0802 GMT, en camino de lograr su mejor resultado semanal desde principios de octubre. También está a punto de lograr la mayor racha de ganancias mensuales desde marzo de 2024. Las principales bolsas regionales de Londres y Francia sumaban un 0,1% cada una. Los valores energéticos fueron los que más subían en el índice de referencia, un 0,3%, gracias a la subida de los precios del petróleo. Esta subida se vio contrarrestada por los descensos de los grandes bancos, que bajaban un 0,1%.

Los inversores se abstuvieron de hacer grandes apuestas de cara al fin de semana, con una sesión del mercado estadounidense acortada por el día festivo del viernes.

A medida que noviembre se acerca a su fin, la inquietud sobre una burbuja del mercado impulsada por la inteligencia artificial se ha atenuado, y los inversores se centran en cambio en la creciente probabilidad de un recorte de tipos de la Reserva Federal el mes que viene, tras los comentarios inclinados hacia la relajación monetaria

de los dirigentes y los débiles datos económicos.

Las acciones de Delivery Hero

subían un 5,6% después de que un artículo afirmara que los inversores están presionando a la dirección para que considere la venta de la empresa o desinvierta en partes del negocio.

