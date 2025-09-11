Las bolsas europeas suben antes del veredicto del BCE y los datos de EEUU

11 sep (Reuters) -

Las acciones europeas subían el jueves, mientras los inversores esperaban con cautela el veredicto de política monetaria del Banco Central Europeo y un dato clave sobre la inflación en Estados Unidos más tarde en el día. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1%, hasta los 553,03 puntos, a las 0711 GMT, con el sector de bienes personales y para el hogar a la cabeza, con una subida del 0,5%. El sector se vio impulsado por la subida del 1,5% de Kering, después de que el propietario de Gucci dijera que no comprará la totalidad de la marca de moda italiana Valentino hasta al menos 2028, retrasando la ejecución de una costosa operación que ha estado lastrando al grupo, fuertemente endeudado.

El principal acontecimiento del día será la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés, prevista para las 1215 GMT.

La mayoría de los economistas no esperan cambios en los costes de endeudamiento, pero los inversores analizarán con lupa comentarios de la presidenta Christine Lagarde sobre cómo influirán las tensas perspectivas comerciales y políticas del continente en las perspectivas de una mayor relajación. Entre otros valores, Covestro subía un 6,3% después de que un artículo de Reuters dijera que el gigante petrolero estatal de Abu Dhabi ADNOC está preparando soluciones para hacer frente a una investigación de la UE sobre subvenciones en su oferta de 14.700 millones de euros (US$17.190 millones) por la empresa.

Más adelante en la sesión, los inversores centrarán su atención en los datos de inflación al consumo de Estados Unidos. Los economistas prevén que los precios hayan repuntado en agosto, pero es poco probable que eso haga descarrilar el tan esperado recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal la semana que viene.

(1 dólar = 0,8553 euros) (Información de Tristan Veyet en Gdansk, Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)