Las bolsas europeas suben con el impulso de Glencore

9 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas abrieron al alza el viernes, impulsadas por una subida del 8% de Glencore

, que situó al STOXX 600 en camino de su mayor racha de ganancias semanales desde mayo.

Las ganancias revirtieron dos sesiones de pérdidas, en las que la debilidad de los beneficios corporativos y la tensión geopolítica habían enfriado el ánimo. Rio Tinto dijo el jueves que está en las primeras conversaciones para comprar Glencore, un acuerdo que crearía la mayor empresa minera del mundo. Las acciones de Glencore tocaron su máximo desde julio de 2024, mientras que Rio cayó un 2,2%. El STOXX 600 subía un 0,4%, a las 0809 GMT. Los valores energéticos y las mineras lideraban los avances, con subidas del 1,7% y el 1,5%, respectivamente.

Las acciones de Anglo American

también avanzaban un 2,4%, un día después de que una notificación de la Comisión Europea mostrara que el acuerdo de la minera con la canadiense Teck Resources

se encamina hacia la autorización antimonopolio en Europa.

El fabricante neerlandés de equipos para chips ASML

subía un 2,1%, después de que TSMC

anunciara unos ingresos en el cuarto trimestre mejores de lo esperado. El fabricante de chips STMicroelectronics ganaba casi un 1%.

Los inversores también están a la espera de un dato crucial sobre el empleo en EEUU el viernes, que se espera que muestre una desaceleración en el crecimiento del empleo en diciembre debido a la cautela entre las empresas. (Información de Niket Nishant en Bengaluru; edición de Nivedita Bhattacharjee; edición en español de Paula Villalba)