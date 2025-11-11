Las bolsas europeas suben con la atención en los beneficios y el acuerdo sobre el cierre de EEUU

11 nov (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el martes, en un momento en que los inversores esperan el posible fin del cierre de la Administración estadounidense más largo de la historia y los beneficios positivos de empresas de telecomunicaciones como Vodafone e INWIT. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,5%, hasta alcanzar un máximo de dos semanas de 576,05 puntos, a las 0810 GMT.

Las bolsas globales empezaron la semana con fuerza, y las europeas registraron el lunes su mayor subida diaria en seis meses, aliviadas por el fin del cierre de la Administración estadounidense, que podría significar la reanudación de la publicación de datos oficiales cruciales.

El Congreso de Estados Unidos alcanzó a última hora del lunes un acuerdo que restablece la financiación federal y pone fin al cierre más prolongado.

Sin embargo, persistía cierta cautela sobre el posible impacto que la falta de financiación gubernamental hasta el momento podría haber tenido en la mayor economía del mundo.

La atención del mercado también se centró en la temporada de resultados empresariales.

Las acciones de Vodafone subían un 5%, impulsando al sector de las telecomunicaciones en general, después de que la empresa británica mejorara sus previsiones de beneficios y flujo de caja para todo el año y volviera a registrar un crecimiento trimestral en Alemania. En el lado opuesto, INWIT caía un 8,4%, después de que la mayor empresa italiana de torres de telecomunicaciones móviles rebajara sus previsiones de ingresos para el año siguiente a pesar de un aumento trimestral de los beneficios.

(Información de Johann M Cherian en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; edición en español de Paula Villalba)