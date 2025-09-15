Las bolsas europeas suben gracias a los valores bancarios

15 de septiembre, Reuters -

Las bolsas europeas subían en las primeras operaciones del lunes, impulsadas por los valores bancarios, mientras los inversores se preparan para una semana crucial de reuniones de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que Rubis se disparaba después de un artículo sobre la posible venta de la compañía francesa. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2% hasta los 556,2 puntos, a las 0711 GMT, con los bancos sensibles a los tipos liderando los sectores con una subida del 0,8%.

Un artículo de ofertas por Rubis

de CVC Capital Partners y Trafigura elevaba las acciones del minorista de combustible un 6,7% hasta la cima del índice STOXX 600. La empresa francesa está valorada en unos 3500 millones de dólares.

Por otra parte, la agencia de calificación Fitch rebajó el viernes la calificación crediticia soberana de Francia, tal y como se esperaba, lo que complica la labor del recién nombrado primer ministro, Sébastien Lecornu, que inicia las negociaciones para elaborar un presupuesto. El índice CAC 40 subía un 0,4%, con las acciones de bancos nacionales como SocGen subiendo un 1,3%, mientras que BNP Paribas y Credit Agricole sumaban alrededor de un 0,9% cada uno.

Esta semana, la atención se centrará en la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés.

La confianza de los mercados globales se ha visto favorecida por las expectativas de que la Reserva Federal responda a las señales de debilidad del mercado laboral nacional con un recorte de al menos 25 puntos básicos tras su reunión de esta semana, lo que podría suponer su primera medida de política monetaria moderada de este año.

