Las bolsas europeas suben impulsadas por la banca y el optimismo tras recorte de la Fed

12 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas abrían al alza el viernes, siguiendo las ganancias de la noche en Wall Street después de que el S&P 500 cerrara en un máximo histórico, mientras los inversores de todo el mundo aplaudieron el recorte de tipos de interés de la Reserva Federal y se mantuvieron optimistas sobre más en 2026. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3%, hasta los 582,96 puntos, a las 0807 GMT, un día después de registrar su mayor subida en un día en más de dos semanas.

Las principales bolsas regionales también avanzaban: el español, un 0,6%, y el DAX alemán, un 0,5%. Los bancos lideraban los avances, con una subida del 0,9%. BNP Paribas ganaba un 1,5% después de que el prestamista francés dijera que había iniciado conversaciones exclusivas para vender su participación del 67% en su unidad marroquí BMCI a Holmarcom Group.

Durante la noche, los mercados siguieron las subidas de Wall Street, donde el S&P 500 y el Dow cerraron en máximos históricos, tras los comentarios de la Reserva Federal, que los inversores consideraron menos agresivos de lo esperado.

Tras el recorte anticipado de 25 puntos básicos del miércoles, el banco central dijo que es posible que no se produzca un descenso de los costes de endeudamiento a corto plazo hasta que haya más claridad en el mercado laboral.

Los inversores abandonaron sectores tradicionalmente defensivos como el de consumo básico y el sanitario, entre los únicos bajistas del índice. Entre otros valores alcistas, las minoristas Adidas y Puma subían más de un 1,7% cada una después de que su homóloga estadounidense Lululemon Athletica elevara sus previsiones de beneficios anuales. (Información de Purvi Agarwal en Bengaluru; editado en español por Patrycja Dobrowolska)