Las bolsas europeas suben impulsadas por las novedades empresariales

27 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el martes, apoyadas por una serie de informes corporativos positivos que aliviaban las preocupaciones de los inversores sobre las recientes tensiones comerciales, mientras que las acciones de Puma se disparaban un 19% después de que el fabricante de ropa deportiva vendiera una participación a la china Anta Sports.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,34% a las 0803 GMT.

La evolución subraya que los inversores se están apoyando en las novedades corporativas y los beneficios para guiar el sentimiento del mercado en medio de un entorno macroeconómico cada vez más incierto.

Las acciones de Puma alcanzaron su punto más alto desde el pasado mes de marzo, tras el acuerdo alcanzado por Anta Sports Products para comprar una participación del 29,06% en la empresa alemana por 1.500 millones de euros (US$1.800 millones). Se espera que la operación ayude a Puma a aumentar sus ventas en el lucrativo mercado chino.

La empresa farmacéutica suiza Roche dijo que un ensayo clínico de fase II de su medicamento experimental contra la obesidad CT-388, una inyección semanal, había arrojado resultados positivos. Las acciones se anotaban casi un 1%.

Por otra parte, el primer ministro indio, Narendra Modi, dijo que India y la Unión Europea han cerrado un acuerdo comercial histórico que estaba pendiente desde hace tiempo.

Los inversores, sin embargo, siguen preocupados por las implicaciones a largo plazo de las amenazas arancelarias de Estados Unidos para el orden comercial mundial, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que aumentaría los aranceles sobre los automóviles surcoreanos y otras importaciones, señalando retrasos en la aplicación del pacto firmado el año pasado.

(Información de Niket Nishant y Avinash P en Bengaluru; edición de Sherry Jacob-Phillips; editado en español por Patrycja Dobrowolska)