Las bolsas europeas suben ligeramente alentadas por el sector financiero

16 feb (Reuters) -

El índice STOXX 600 subía ligeramente el lunes, impulsado por los avances de los valores financieros antes de la publicación de los datos sobre la producción industrial. Los inversores se preparaban para la publicación de nuevos resultados corporativos a lo largo de esta semana, que podrían ofrecer pistas sobre la salud de las empresas europeas. El índice paneuropeo subía un 0,3%, hasta los 619,74 puntos, a las 0810 GMT, con el índice de referencia español, con gran peso bancario, liderando los avances entre los mercados regionales.

Las bolsas europeas atravesaron una etapa de volatilidad a finales de enero y principios de febrero debido a la preocupación de que las nuevas herramientas de inteligencia artificial pudieran reducir los beneficios de las empresas tradicionales.

Sin embargo, una temporada de resultados mejores de lo esperado, a pesar de los elevados aranceles estadounidenses, ayudó al índice STOXX a alcanzar un récord la semana pasada y a registrar su tercera semana consecutiva de ganancias. Los bancos y las acciones de las aseguradoras, que la semana pasada se vieron envueltos en la preocupación por la disrupción de la IA, avanzaban un 1,6% y un 1%, respectivamente. No se esperan publicaciones importantes de resultados el lunes, pero los de Orange, Zealand Pharma, Airbus y BE Semiconductor se publicarán esta semana.

En cuanto a los datos, se espera que un informe que se publicará más tarde hoy muestre que la producción industrial de la zona euro aumentó un 1,3% interanual en diciembre, en comparación con el aumento del 2,5% del mes anterior, en un momento en que los inversores anticipan que los estímulos fiscales están reactivando el sector. (Información de Johann M Cherian en Bangalore; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)