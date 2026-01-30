Las bolsas europeas suben ligeramente ante optimismo sobre los resultados empresariales

30 ene (Reuters) - Las bolsas europeas subían ligeramente el viernes, reflejando el resurgimiento del apetito por el riesgo y el optimismo generado por los sólidos resultados empresariales, a pesar de la incertidumbre geopolítica y comercial.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,1% a las 0804 GMT. El índice de referencia estaba en camino de cerrar enero con una subida del 2,6%, si se mantienen los niveles actuales, lo que supondría su séptimo avance mensual consecutivo, la racha más larga de ganancias mensuales desde 2021.

Sin embargo, el optimismo de Año Nuevo a veces puede impulsar compras excesivas de acciones en el primer mes del año, y los analistas advierten que una serie de factores, entre ellos los sólidos beneficios, serán cruciales para mantener el impulso.

Los inversores también se muestran cautelosos ante los riesgos relacionados con la geopolítica y los aranceles estadounidenses.

Por otra parte, las acciones del fabricante alemán de ropa deportiva Adidas subían un 4% después de que anunciara una recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros (US$1.200 millones) y comunicara unas ventas récord para 2025.

El fabricante suizo de relojes Swatch avanzaba un 7,3% tras anunciar que sus ventas crecieron un 4,7% a tipos de cambio constantes en la segunda mitad del año pasado.

Por otra parte, los inversores están sopesando los informes que apuntan a que el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh es uno de los principales candidatos a convertirse en el próximo presidente del banco central estadounidense.

Se espera que el presidente Donald Trump dé a conocer su elección el viernes.

(Información de Niket Nishant y Avinash P en Bangalore; edición de Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)