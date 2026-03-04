Las bolsas europeas suben ligeramente mientras los inversores sopesan el conflicto en Oriente Medio

4 mar (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el miércoles, mientras los inversores se tomaron un respiro tras la caída de los , que empujó al índice de referencia a mínimos de más de un mes, en medio de la preocupación por un conflicto ampliado y prolongado en Oriente Medio. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzaba un 0,6%, hasta los 607,62 puntos, a las 0810 GMT. El índice ha perdido casi un 5% desde que alcanzara un máximo histórico el viernes.

Las acciones de los sectores de viajes

y lujo, que estuvieron a la cabeza de la venta masiva, se anotaban más de un 1% cada una. Las empresas tecnológicas y sanitarias eran las que más impulsaban el índice. Vistry y que sus funciones se separarán tras su jubilación.

El crudo Brent avanzaba casi un 2%, aunque los precios retrocedieron desde sus máximos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara una garantía de seguro para el transporte marítimo en el golfo Pérsico y dijera que la Armada estadounidense podría escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz. Aun así, el sector petrolero perdía por segunda sesión consecutiva, con un descenso del 0,6%.

Entre otras acciones, Adidas

retrocedía un 6% tras los resultados del gigante deportivo.

En el ámbito macroeconómico, el PMI de la eurozona correspondiente a febrero se publicará durante el día. (Información de Avinash P en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)