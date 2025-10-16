Las bolsas europeas suben ligeramente tras unos resultados corporativos dispares

16 oct (Reuters) -

Las bolsas europeas subían ligeramente el jueves, mientras los inversores digerían unos resultados corporativos tras unas sesiones agitadas marcadas por la preocupación por los aranceles y un comienzo de la temporada de resultados en gran medida positivo. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,06% a las 0718 GMT, con el sector de viajes y ocio compensando las ganancias de los valores de alimentación y bebidas. Nestlé subía un 7,59%, después de que la mayor empresa mundial de alimentos envasados registrara un crecimiento de las ventas mejor de lo esperado y de que su nuevo consejero delegado, Philipp Navratil, anunciara una reducción de 16.000 puestos de trabajo. El fabricante francés de bebidas espirituosas Pernod Ricard un 0,77% tras anunciar una caída del 7,6% previamente anunciada en las ventas del primer trimestre, debido a la débil demanda de los consumidores y a la reducción de existencias en China y Estados Unidos. En Reino Unido, Whitbread caía un 7,1%, después de que el operador de hoteles y restaurantes anunciara un descenso del 7% en su beneficio semestral debido a las menores ventas de alimentos y bebidas. El fabricante franco-alemán de material de laboratorio Sartorius y su filial francesa Sartorius Stedim Biotech subían un 9,3% y un 11,3%, respectivamente, después de que las empresas publicaran sus resultados y previsiones trimestrales. (Información de Sruthi Shankar en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala; edición en español de Paula Villalba)