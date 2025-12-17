Las bolsas europeas suben tras el impulso de la banca y los valores de recursos naturales

17 dic (Reuters) -

Las bolsas europeas subían el miércoles gracias a las ganancias de los valores financieros, que contribuyeron a la recuperación tras los descensos de la sesión anterior, mientras los inversores esperan nuevas señales económicas para orientar la dirección del mercado. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,3%, hasta 581,26, a las 0810 GMT. Las principales bolsas regionales seguían la tendencia positiva, con el FTSE 100 de Reino Unido entre los valores más alcistas, con una subida del 0,8%.

La inflación británica de los precios al consumo caía inesperadamente y de forma pronunciada en noviembre, según mostraron los datos, lo que llevó a los inversores a aumentar sus apuestas a favor de un recorte de los tipos de interés el jueves. Los bancos eran los que más impulsaban el mercado, con una subida del 0,9% y cotizando cerca de niveles vistos por última vez en 2008. Los valores vinculados a las materias primas también cotizaban al alza, con las empresas energéticas saltando un 1,2%, siguiendo la subida de los precios del petróleo después de que Estados Unidos ordenara el bloqueo de los vehículos petroleros sancionados en Venezuela. Los valores mineros avanzaban un 0,8% después de que los precios de la plata alcanzaran un máximo histórico y de que los precios de los lingotes también subieran ligeramente.

Esta semana se esperan varias decisiones de política monetaria, como las del Banco Central Europeo (BCE), el Riksbank de Suecia, el Banco de Inglaterra y el de Noruega. Entre los valores individuales, Bunzl, con sede en Londres, caía un 7% hasta el fondo del STOXX 600, después de que el distribuidor de suministros empresariales previera una ligera caída interanual de su margen operativo para 2026. (Información de Ragini Mathur; edición de Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)