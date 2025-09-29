Las bolsas europeas suben tras el impulso de la sanidad y la tecnología

29 sep (Reuters) -

Las acciones europeas subían el lunes, tras el avance de los valores de los sectores sanitario y tecnológico, mientras los inversores se centraban en el posible cierre de la Administración estadounidense, que podría retrasar la publicación de datos económicos clave. El índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,2%, hasta los 555,8 puntos, a las 0711 GMT, tras haber terminado sin cambios la semana anterior.

Los valores del sector sanitario eran algunos de los que más subían a primera hora. La británica GSK

avanzaba un 3,3% después de que la farmacéutica anunciara que Emma Walmsley dejará el cargo de consejera delegada y será sustituida en enero por el directivo interno Luke Miels. La británica AstraZeneca sumaba un 1,3% después de que la farmacéutica dijera que seguiría cotizando y teniendo su sede en Londres y que ahora cotizaría directamente en la Bolsa de Nueva York, en lugar de las actuales acciones depositarias.

Las acciones de Tecnología

avanzaban un 0,6%, con los fabricantes de chips ASMI y BE Semiconductor subiendo más de un 1% cada uno. Bienes y servicios industriales también estaba entre los subsectores más destacados, con una subida del 0,4%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con los principales líderes demócratas y republicanos del Congreso a última hora del lunes para discutir la ampliación de la financiación de la Administración. Sin un acuerdo, el miércoles comenzaría un cierre.

La lectura clave del informe de nóminas no agrícolas de septiembre en EEUU se publicará esta semana. (Información de Shashwat Chauhan en Bengaluru y Amir Orusov en Gdansk; edición de Janane Venkatraman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)